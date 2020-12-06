В Кабмине рассматривают возможность введения тотального карантина



Как передает Как передает Politeka.net , о том, что ждет украинцев в ближайшие месяцы рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей страничке в Facebook.

Прежде всего глава правительства отметил, что введение тотального карантина до Нового года не планируется. К такому выводу Кабмин пришел после анализа результатов "карантина выходного дня".

В то же время чиновник предупредил, что более жесткие карантинные меры придется вводить уже в январе.

Сейчас правительство совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений