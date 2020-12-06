В Кабмине рассматривают возможность введения тотального карантина
Как передает Politeka.net, о том, что ждет украинцев в ближайшие месяцы рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, о том, что ждет украинцев в ближайшие месяцы рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей страничке в Facebook.
Прежде всего глава правительства отметил, что введение тотального карантина до Нового года не планируется. К такому выводу Кабмин пришел после анализа результатов "карантина выходного дня".
В то же время чиновник предупредил, что более жесткие карантинные меры придется вводить уже в январе.
Сейчас правительство совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений
"В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%
музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95% праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%", - сообщил премьер.
А вот полный перечень возможных карантинных ограничений Шмыгаль пообещал предоставить на заседании правительства 9 декабря.
Ранее мы сообщали, что в случае введения жесткого карантина школы перейдут на дистанционный режим.
По рекомендациям Минобразования, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января, и администрации учебных заведений могут сами определять конечные даты.
Также не исключено, что учебные заведения вновь переведут на дистанционный режим обучения.
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