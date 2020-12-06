У мережі з'явилися нові знімки сина української співачки Ірини Білик і фотографа Аслана Ахмадова

Молодший син популярної виконавиці Табриз, якому в грудні виповнитися 5 років, вже має свою особисту сторінку в соцмережі Instagram, незважаючи на юний вік, передає Politeka

На останніх кадрах малюк в стильному одязі веде на повідку велику білу собаку породи лабрадор.

"Дуже люблю тварин, а ви?» ,- йдеться у підписі.

Слід зазначити, що хлопчик росте справжньою копією свого екзотичного батька Аслана Ахмадова.

Його батьки не можуть натішитися хлопчикові, якого, між іншим, народила сурогатна мати.

До цього ми повідомляли, що співачка Ірина Білик налякала публіку несподіваним визнанням.

50-річна зірка розповіла деталі свого страшного діагнозу в програмі "Зірковий шлях".

За словами артистки, лікарі ставили їй "майже онкологію". Вона розповіла, що перед другими пологами їй зробили операцію і після неї сказали, якщо вона народить - у неї будуть проблеми, як у Жанни Фріске.

"Я повинна була сама народити... І потім мені зробили операцію-звичайно, про це ні в яких інтерв'ю артисти ніколи не розповідають... Коли мені зробили операцію, повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я ще потрібна своєму народу і не буду ризикувати", - поділилася Білик.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".