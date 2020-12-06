В сети появились новые снимки подросшего сына украинской певицы Ирины Билык и фотографа Аслана Ахмадова

Младший сын популярной исполнительницы Табриз, которому в декабре исполниться 5 лет, уже имеет свою личную страницу в соцсети Инстаграм, несмотря на юный возраст, передает Politeka

На последних кадрах малыш в стильной одежде ведет на поводке большую белую собаку породы лабрадор.

«Очень люблю животных, а вы?», - говорится в подписи.

Следует отметить, что мальчик растет настоящей копией своего экзотического отца Аслана Ахмадова.

Его родители не могут нарадоваться мальчугану, которого, между прочим, родила суррогатная мать.

До этого мы сообщали, что певица Ирина Билык напугала публику неожиданным признанием.

50-летняя звезда рассказала детали своего страшного диагноза в программе "Зірковий шлях".

По словам артистки, врачи ставили ей "почти онкологию". Она рассказала, что перед вторыми родами ей сделали операцию и после нее сказали, если она родит - у нее будут проблемы, как у Жанны Фриске.

"Я должна была сама родить... И потом мне сделали операцию - конечно, об этом ни в каких интервью артисты никогда не рассказывают... Когда мне сделали операцию, сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я еще нужна своему народу и не буду рисковать", - поделилась Билык.

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".