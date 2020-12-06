Популярна українська співачка Світлана Лобода вирішила порадувати шанувальників фігурою в купальнику, але потрапила в конфуз
Як відомо поп-виконавиця Світлана Лобода дуже затребувана, як на сцені, так і в соцмережах, передає Politeka
Instagram-аккаунт артистки налічує понад 5 мільйонів передплатників, а її публікації отримують десятки тисяч лайків і сотні коментарів.
Так, на останньому знімку, який з'явився в її мікроблозі Лобода попозувала в модному купальнику в чорну-білу смужку.
На плечі співачка накинула шаль в тон, а волосся її були недбало майоріли на вітрі. Темні окуляри доповнили пляжний образ.
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"За цей рік я полюбила це місце...сильно) хочу жити там, де тепло... завжди 😎», - підписала вона.
Лобода не вказала, де саме відпочиває, проте за заднім планом можна припустити що мова йде про місто Дубай в ОАЕ.
"Мене походу одну засмутило фото", "щось ту не так", " а Світлана точно... ",- дивуються в мережі.
Раніше повідомлялося, що Лобода підкорила фанатів, зігнувшись до непристойності в латексному вбранні. Співачка позує лежачи в латексному вбранні, відверто демонструючи свої бездоганні форми. Лободу це, як можна помітити, анітрохи не бентежить, про що свідчать її "хижі" погляди на камеру.
Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".
Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх підрослих красунь-дочок: "по обличчю Євочки видно, що...".
Також Politeka писала, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".