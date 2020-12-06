Популярная украинская певица Светлана Лобода решила порадовать воздыхателей фигурой в купальнике, но попала в конфуз

Как известно поп-исполнительница Светлана Лобода очень востребована, как на сцене, та в соцсетях, передает Politeka

Instagram-аккаунт артистки насчитывает более 5 миллионов подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Так, на последнем снимке, который появился в ее микроблоге Лобода попозировала в модном купальнике в черную-белую полоску.

На плечи певица набросила шаль в тон, а волосы ее были небрежно развевались на ветру. Темные очки дополнили пляжный образ.

«За этот год я полюбила это место...сильно) хочу жить там, где тепло... всегда 😎», - подписала она.

Лобода не указала, где именно отдыхает, однако по заднему плану можно предположить что речь идет о городе Дубай в ОАЭ.

"Меня походу одну засмутило фото", " Что-то ту не так", "А Светлана точно... ", - недоумевают в сети.

Ранее сообщалось, что Лобода покорила фанатов, согнувшись до неприличия в латексном наряде. Певица позирует лежа в латексном наряде, откровенно демонстрируя свои безупречные формы. Лободу это, как можно заметить, нисколько не смущает, о чем свидетельствуют ее "хищные" взгляды на камеру.

Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".

Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".

Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".