Популярная украинская певица Светлана Лобода решила порадовать воздыхателей фигурой в купальнике, но попала в конфуз
Как известно поп-исполнительница Светлана Лобода очень востребована, как на сцене, та в соцсетях, передает Politeka
Instagram-аккаунт артистки насчитывает более 5 миллионов подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
Так, на последнем снимке, который появился в ее микроблоге Лобода попозировала в модном купальнике в черную-белую полоску.
На плечи певица набросила шаль в тон, а волосы ее были небрежно развевались на ветру. Темные очки дополнили пляжный образ.
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«За этот год я полюбила это место...сильно) хочу жить там, где тепло... всегда 😎», - подписала она.
Лобода не указала, где именно отдыхает, однако по заднему плану можно предположить что речь идет о городе Дубай в ОАЭ.
"Меня походу одну засмутило фото", " Что-то ту не так", "А Светлана точно... ", - недоумевают в сети.
Ранее сообщалось, что Лобода покорила фанатов, согнувшись до неприличия в латексном наряде. Певица позирует лежа в латексном наряде, откровенно демонстрируя свои безупречные формы. Лободу это, как можно заметить, нисколько не смущает, о чем свидетельствуют ее "хищные" взгляды на камеру.
Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".
Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".
Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".