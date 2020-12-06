Українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко в черговий раз влаштувала запальні танці на тлі холодильника
Відповідне відео знаменитість розмітила у себе в Instagram, пише Politeka.net, (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Артистка з туго затягнутим хвостом і без макіяжу на обличчі вбралася в чорне боді, виставивши напоказ свої стрункі ноги і пружні сідниці.
Кумейко запально рухалася під музику, спокусливо розставляла ноги і руки, а також рухала стегнами під арабські мотиви.
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Все це відбувалося на тлі холодильника на кухні.
"Не сумуй", - підбадьорила Анастасія всіх своїх фанатів.
Треба сказати, що користувачі мережі оцінили нове відео Анастасії Кумейко. Деякі відзначили, що давненько нічого подібного не було і вони вже стали забувати.
"Ніжки просто вогонь🔥 🔥 🔥", "Шикарна фігура 👍 ", " Ну нарешті то )))))))))))))) а то ми стали забувати попохолодільніко танці )))))))))))», пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, українська співачка і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників спокусливими формами, розкривши курточку.
"Киця хоче", - коротко йдеться в повідомленні.
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