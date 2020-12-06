Украинская певица и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко в очередной раз устроила зажигательные танцы на фоне холодильника
Соответствующее видео знаменитость разметила у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net, (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Артистка с туго затянутым хвостом и без макияжа на лице нарядилась в черное боди, выставив напоказ свои стройные ноги и упругие ягодицы.
Кумейко зажигательно двигалась под музыку, соблазнительно расставляла ноги и руки, а также двигала бедрами под арабские мотивы.
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Всё это происходило на фоне холодильника на кухне.
«Не скучай», - подбодрила Анастасия всех своих фанатов.
Надо сказать, что пользователи сети оценили новое видео Анастасии Кумейко. Некоторые отметили, что давненько ничего подобного не было и они уже стали забывать.
«Ножки просто огонь 🔥 🔥🔥», «Шикарная фигура👍», «Ну наконец то )))))))))))))) а то мы стали забывать попохолодильнико танцы )))))))))))», пишут в сети.
До этого мы сообщали, украинская певица и экс-Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников соблазнительными формами, распахнув курточку.
«Киця хочет», - коротко говорится в сообщении.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в одних стрингах бесстыдно показала все самое интересное
А еще Politeka писала, что фигуристая экс-Nikita дала жару на тренировке и засмущала видом в пикантной позе
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