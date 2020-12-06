Популярна українська модель Міла Кузнєцова у сукні з екстремальним декольте похвалилася "м'ячиками" 13-го розміру

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці її друга в TikTok.

Так, спершу Кузнєцова позує в облягаючій сукні з декольте, демонструючи пружних «близнючок» під час танцю. У якийсь момент її друг починає надто з нею «загравати", наспівуючи їй пісні.

Через це Кузнєцовій довелося «ретируватися» з кадру. Хоча її шанувальники були "без розуму" від побаченого.

"Королева! Давно вас не бачила", " дуже мило. Ти красива», «Беліссімо, підкорюєш серця крихта", " сама краса і елегантність. Обожнюю тебе всім серцем", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про розмір.

На фото Міла позує в картатій червоній сукні. Зірка доповнила образ поясом на талії й темними штанами. Декольте у Кузнєцової виявилося дуже великим і пишний бюст прямо просився на свободу. Волосся красуня залишила розпущеним, а позувала серед лісу. Кадр вийшов ефектним і дуже пікантним, адже Міла не соромилася показати свої апетитні форми.

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