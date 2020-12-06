Популярная украинская модель Мила Кузнецова в платье с экстремальным декольте похвасталась «мячиками» 13-го размера

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице ее друга в TikTok.

Так, сперва Кузнецова позирует в облегающем платье с декольте, демонстрируя упругих «близняшек» во время танца. В какой-то момент ее друг начинает чересчур с ней «заигрывать», напевая ей песни.

Из-за этого Кузнецовой пришлось «ретироваться» из кадра. Хотя ее поклонники были «без ума» от увиденного.

«Королева! Давно вас не видела», «очень мило. Ты красивая», «белиссимо, покоряешь сердца крошка», «сама красота и элегантность. Обожаю тебя всем сердцем», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о размере.

На фото Мила позирует в клетчатом красном платье. Звезда дополнила образ поясом на талии и темными штанами. Декольте у Кузнецовой оказалось очень большим и пышный бюст прямо просился на свободу. Волосы красотка оставила распущенными, а позировала среди леса. Кадр получился эффектным и очень пикантным, ведь Мила не стеснялась показать свои аппетитные формы.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста оттянула рубашку, засветив «дыньки» крупным планом

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