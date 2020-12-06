Дмитро Монатік потрапив у вельми незручну ситуацію під час участі в шоу "Супер топ-модель по-українськи"

Як пише Politeka.net, артист взяв участь у шоу в якості запрошеної зірки. Завданням моделей було прорекламувати фірмові прикраси Монатіка. Багато дівчат намагалися вибрати вигідну позу для фото, а одна з красунь влаштувала запальні танці навколо Монатіка та облапала його.

"Треба ж його помацати, відчути його біцепси", - прокоментувала вона свій вчинок, який змусив сміятися ведучу шоу Аллу Костромічову.

Інші дівчата виявилися більш стриманими, а фото зі співаком вийшли вельми вдалими.

"Коли прикраси, які були створені з такою любов'ю, демонструють професійні @topmodels_ukraine-це вже досягнення! Але, і без гумору в наші дні нікуди", - не зміг стримати емоцій артист.

Варто відзначити, що в коментарях під постом бурхливо відреагували на випуск.

"Ааа, просто вогонь", "Ротар звичайно найкраща", "Божественно", "Шапка вогонь", "Дуже смішно", "треба було подарувати колечко Ротар вона так старалася", "дружині пора ревнувати", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, як Дмитро Монатік виглядав на світанку своєї кар'єри. Артист брав участь в "Х-факторі" і шоу "Танцюють всі". Пізніше він крок за кроком йшов до слави.

Нагадаємо, що щасливий Монатік після чуток про вагітність дружини поділився особистим фото: "новий ритм".

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".

Також Politeka писала, що розпалений Монатік публічно зробив коханій жінці пропозицію: "Вау!".