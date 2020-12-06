Дмитрий Монатик попал в весьма неловкую ситуацию во время участия в шоу "Супер топ-модель по-украински"

Как пишет Politeka.net, артист принял участие в шоу в качестве приглашенной звезды. Задачей моделей было прорекламировать фирменные украшения Монатика. Многие девушки старались выбрать выгодную позу для фото, а одна из красоток устроила зажигательные танцы вокруг Монатика и облапала его.

«Надо же его потрогать, ощутить его бицепсы», - прокомментировала она свой поступок, который заставил смеяться ведущую шоу Аллу Костромичеву.

Другие девушки оказались более сдержанными, а фото с певцом получились весьма удачными.

«Когда украшения, которые были созданы с такой любовью, демонстрируют профессиональные @topmodels_ukraine - это уже достижение! Но, и без юмора в наши дни никуда», - не смог сдержать эмоций артист.

Стоит отметить, что в комментариях под постом бурно отреагировали на выпуск.

«Ааа, просто огонь», «Ротар конечно лучшая», «Божественно», «Шапка огонь», «Очень смешно», «Надо было подарить колечко Ротар она так старалась», «Жене пора ревновать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, как Дмитрий Монатик выглядел на рассвете своей карьеры. Артист принимал участие в «Х-факторе» и шоу «Танцуют все». Позже он шаг за шагом шел к славе.

Напомним, что счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

Как сообщала Politeka, жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".

Также Politeka писала, что разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".