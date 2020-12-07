Зірка студії "Квартал 95", українська модель і актриса Валерія Товстолес вирішила спробувати себе в кіно

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина розповіла, що знялася в серіалі. Крім цього, вона засвітила українського продюсера Потапа, який також з'явиться в новому серіалі.

"Завтра прем'єра комедійного серіалу "Рідня"...я зіграла маленьку роль, але з мене почнеться історія цього серіалу", - підписала фото зірка.

На знімку Лера в обтягуючій бежевій сукні з глибоким декольте стоїть поруч з двома чоловіками, один з яких був Потап. Красуня без сорому посвітила своїми принадами. У коментарях бурхливо відреагували на кадр.

"Класна ти, звичайно, обов'язково буду дивитися", "Ой, ой, ой", "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Лера є однією з найяскравіших зірок «жіночого кварталу». Вона грає роль відв'язних дівчат, а також коханок і моделей. Сама Товстолес деякий час працювала моделлю за кордоном.

Раніше ми писали, що Валерія Товстолес в сукні і піджаку забралася на тумбочку і задерла свої стрункі ніжки. На актрисі були грубі черевики, які доповнили образ. Дівчина сміливо і зухвало дивилася в кадр.

Нагадаємо, що Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".

Як повідомляла Politeka, Потап відповів на пред'яву про "дружбу з Росією: "я був в АТО, у мене козацьке прізвище і україночка-дружина".

Також Politeka писала, що Лера Товстолес ефектно повиляла стегнами, змусивши чоловіків пускати слинки:"у минулому житті я була...".