Звезда студии "Квартал 95", украинская модель и актриса Валерия Товстолес решила попробовать себя в кино

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка рассказала, что снялась в сериале. Кроме этого, она засветила украинского продюсера Потапа, который также появится в новом сериале.

«Завтра премьера комедийного сериала «Родня»…Я сыграла маленькую роль, но с меня начнётся история этого сериала», - подписала фото звезда.

На снимке Лера в обтягивающем бежевом платье с глубоким декольте стоит рядом с двумя мужчинами, один из которых был Потап. Красотка без стеснения посветила своими прелестями. В комментариях бурно отреагировали на кадр.

«Классная ты, конечно, обязательно буду смотреть», «Ой, ой, ой», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Лера является одной из самых ярких звезд «Женского квартала». Она играет роль отвязных девчонок, а также любовниц и моделей. Сама Товстолес некоторое время работала моделью за границей.

Ранее мы писали, что Валерия Товстолес в платье и пиджаке забралась на тумбочку и задрала свои стройные ножки. На актрисе были грубые ботинки, которые дополнили образ. Девушка смело и дерзко смотрела в кадр.

Напомним, что Лера Товстолес сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото: "Аж слюнки потекли...".

Как сообщала Politeka, Потап ответил на предъяву о "дружбе с Россией: "Я был в АТО, у меня козацкая фамилия и украиночка-жена".

Также Politeka писала, что Лера Товстолес эффектно повиляла бедрами, заставив мужчин пускать слюнки: «В прошлой жизни я была…».