Американська модель нижньої білизни Ебігейл Речфорд похвалилася бездоганними формами, скинувши вбрання

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

«Наряд. Як вам більше подобається? Пишіть в коментарях", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Речфорд позує, приспустивши пальто і залишившись в одній білизні хижого кольору. Доповнювали образ знаменитості красивий ланцюжок, макіяж і туфлі – їх дівчина тримала в руці.

"Божественна красуня«,» це феноменально«," ти знущаєшся – чудово на всіх фото! Бомба", " на висоті», «це просто бомбезно виглядає», «ікона», «нереальна», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що американська модель Ебігейл Речфорд поділилася пікантним фото з льодяником і напівоголеними грудьми

Так, на новому фото Ебігейл позує на тлі білої стіни й спокусливо стискає губами цукерку на паличці. При цьому на моделі білої топ, задраний догори, завдяки чому можна побачити груди красуні.

Також Ебігейл зробила собі красиву укладку з легкими кучерями і яскравий макіяж з довгими накладними віями.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в викликає позі:"дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому"боді:"дитинко, нахиляйся".