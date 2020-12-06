Американська модель нижньої білизни Ебігейл Речфорд похвалилася бездоганними формами, скинувши вбрання
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.
«Наряд. Як вам більше подобається? Пишіть в коментарях", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографіях Речфорд позує, приспустивши пальто і залишившись в одній білизні хижого кольору. Доповнювали образ знаменитості красивий ланцюжок, макіяж і туфлі – їх дівчина тримала в руці.
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"Божественна красуня«,» це феноменально«," ти знущаєшся – чудово на всіх фото! Бомба", " на висоті», «це просто бомбезно виглядає», «ікона», «нереальна», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що американська модель Ебігейл Речфорд поділилася пікантним фото з льодяником і напівоголеними грудьми
Так, на новому фото Ебігейл позує на тлі білої стіни й спокусливо стискає губами цукерку на паличці. При цьому на моделі білої топ, задраний догори, завдяки чому можна побачити груди красуні.
Також Ебігейл зробила собі красиву укладку з легкими кучерями і яскравий макіяж з довгими накладними віями.
Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в викликає позі:"дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому"боді:"дитинко, нахиляйся".