Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречными формами, скинув наряд

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Наряд. Как вам больше нравится? Пишите в комментариях», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Рэтчфорд позирует, приспустив пальто и оставшись в одном белье хищного цвета. Дополняли образ знаменитости красивая цепочка, макияж и туфли – их девушка держала в руке.

«Божественная красотка», «это феноменально», «ты издеваешься – великолепно на всех фото! Бомба», «на высоте», «это просто бомбезно выглядит», «икона», «нереальная», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась пикантным фото с леденцом и полуобнаженной грудью

Так, на новом фото Эбигейл позирует на фоне белой стены и соблазнительно сжимает губами конфету на палочке. При этом на модели белой топ, задранный кверху, благодаря чему можно увидеть грудь красавицы.

Также Эбигейл сделала себе красивую укладку с легкими кудрями и яркий макияж с длинными накладными ресницами.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась Красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "безграничное искушение".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала преимущества в вызывающей позе:"дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в" хищном "боди:"детка, наклоняйся".