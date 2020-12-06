Бразильська супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret одягла бездоганні форми смужкою тканини, звівши шанувальників з розуму

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Новий шмот", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує, одягнувшись в «лимонний» наряд, який бездоганно підкреслював її ідеальне тіло. Шанувальники не змогли пройти повз, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Занадто солодко", "дуже красиво виглядаєш«,» чудова дівчинка«,» ауч, це було гаряче«,» Божественна«,» фантастична Діва«,» чарівниця«,» чудова Жизель«,» дуже мило виглядаєш", - пишуть вони.

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На фото красуня позувала в білому бікіні, а образ доповнила стильними окулярами. Волосся у моделі були розпущеними, а на шиї можна побачити невелику прикрасу. Красуня взялася однією рукою, на якій можна побачити тату, за голову, а другий знімала себе, захоплюючи виглядом бюста, який можна легко розгледіти.

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