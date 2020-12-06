Бразильская супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret облачила безупречные формы полоской ткани, сведя поклонников с ума

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Новый шмот», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует, облачившись в «лимонный» наряд, который безупречно подчеркивал ее идеальное тело. Поклонники не смогли пройти мимо, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Слишком сладко», «очень красиво выглядишь», «великолепная малышка», «ауч, это было горячо», «божественная», «фантастическая дива», «волшебница», «великолепная Жизель», «очень мило выглядишь», - пишут они.

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На фото красотка позировала в белом бикини, а образ дополнила стильными очками. Волосы у модели были распущенными, а на шее можно увидеть небольшое украшение. Красотка взялась одной рукой, на которой можно увидеть тату, за голову, а второй снимала себя, восхищая видом бюста, который можно легко разглядеть.

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