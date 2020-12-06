Українська співачка Вікторія Смеюха з дуету «НеАнгели» вразила бездоганною фігурою, згадавши відпочинок на пляжі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість вирішила викинути у себе на сторінці в Instagram.

"Мені дуже боляче відкривати Instagram... ПРОШУ вас, припиніть подорожувати️️, думала я, перебуваючи в Києві🙈 🙊. А тепер, стабілізувалася!😃 ☀ ️ Як же не вистачає в пандемію свободи пересувань", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Смеюха позує, вмостившись за кермо в крихітному купальнику. Завдяки цьому в кадр потрапили бездоганні форми знаменитості, на що звернули увагу її шанувальники.

"Шеф, три лічильника», «в пологовому будинку», «чудово виглядаєш», "розкішна фігура", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що співачка Вікторія Смеюха, учасниця групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про карету

На фото Смеюха позувала у велотреках і футболці. Красуня сиділа на краю ванної, розставивши ніжки. У руці Вікторія тримала каблук, який виконував функцію телефону. Дівчина посміхалася і хвалилася фігурою на декількох кадрах.

Нагадавши, мокра Віка з "НеАнгелів" в коротких шортиках блиснула фігурою на турецькому курорті

А ще Politeka повідомляла, що гаряча екс-Nikita в бікіні блиснула розкішними формами на відпочинку в Єгипті

Також Politeka писала, що спокуслива Сміюха з "НеАнгелів" приголомшила кадром в міні-бікіні.