Популярний український шоумен і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував шанувальників витівкою в автомобілі

Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Ну просить же людина, швидше..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Ткач позує нібито «під шофе», постійно смикаючи водія з проханням поспішити.

"Це коли я спізнююся в школу», «вау», «як завжди – вогонь", " Боже, це таке життя. Обожнюю просто", "бобер видихай», «харизма», " ну і кума у тебе - що треба", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що зірка студії» Квартал 95 " Юрій Ткач здивував навіть найстійкіших, показавши себе без зубів

На кадрах, знятих з використанням спеціального фільтра, Ткач постає перед глядачами в досить несподіваному навіть для нього образі. Так, щоки артистка виявилися роздуті, над його очима з'явилися чорні кущисті брови, а в роті можна помітити Величезні дірки через відсутні зуби.

"Ні, ну це істерика!",- вимовляє гуморист, якого теж явно насмішив власний вигляд.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.