Это надо видеть!

Популярный украинский шоумен и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил поклонников выходкой в автомобиле

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Ну просит же человек, побыстрее…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Ткач позирует якобы «под шофе», постоянно дергая водителя с просьбой поспешить.

«Это когда я опаздываю в школу», «вау», «как всегда – огонь», «Боже, это такая жиза. Обожаю просто», «бобер выдыхай», «харизма», «ну и кума у тебя - что надо», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил даже самых стойких, показав себя без зубов

На кадрах, снятых с использованием специального фильтра, Ткач предстает перед зрителями в довольно неожиданном даже для него образе. Так, щеки артистка оказались раздуты, над его глазами появились черные кустистые брови, а во рту можно заметить огромные дырки из-за отсутствующих зубов.

«Не, ну это истерика!», - произносит юморист, которого тоже явно насмешил собственный вид.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.