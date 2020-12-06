Напередодні одного з зимових свят на Землю обрушиться потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей

Як розповіли в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, удар з космосу затьмарить цього року день Святого Миколая, адже він почнеться якраз напередодні свята – 18 грудня. При цьому підкреслюється, що ця буря буде найсильнішою в кінці 2020 року.

Експерти попереджають, що магнітні коливання будуть досить сильними для того, щоб їх вплив відчули навіть люди, не схильні до метеочутливості.

За прогнозами, вже 19 грудня українців чекає магнітна буря зі статусом G1. Це означає, що коливання можуть позначитися на роботі систем зв'язку, поведінці людей і їх самопочутті, а також на поведінці тварин.

Так, люди можуть відчути сильний головний біль, шум у вухах, перепади тиску, аритмію, роздратування. Також поширеними ефектами буде втрата працездатності і проблеми зі сном. Особливу небезпеку буря буде представляти для людей з хронічними хворобами серцево-судинної системи. Їм фахівці радять в день магнітної бурі побільше відпочивати, уникати стресів і тримати під рукою всі потрібні ліки.

Послабити негативні ефекти від магнітних коливань також допоможе здоровий раціон, повноцінний сон, помірні фізичні навантаження і прогулянки на свіжому повітрі.

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