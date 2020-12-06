В канун одного из зимних праздников на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих людей
Как рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, удар из космоса омрачит в этом году день Святого Николая, ведь он начнется как раз в канун праздника – 18 декабря. При этом подчеркивается, что эта буря будет самой сильной в конце 2020 года.
Эксперты предупреждают, что магнитные колебания будут достаточно сильными для того, чтобы их влияние ощутили даже люди, не склонные к метеочувствительности.
По прогнозам, уже 19 декабря украинцев ждет магнитная буря со статусом G1. Это значит, что колебания могут сказаться на работе систем связи, поведении людей и их самочувствии, а также на поведении животных.
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Так, люди могут почувствовать сильную головную боль, шум в ушах, перепады давления, аритмию, раздражение. Также распространенными эффектами будет потеря работоспособности и проблемы со сном. Особую опасность буря будет представлять для людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы. Им специалисты советуют в день магнитной бури побольше отдыхать, избегать стрессов и держать под рукой все нужные лекарства.
Ослабить негативные эффекты от магнитных колебаний также поможет здоровый рацион, полноценный сон, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.
Напомним, магнитные бури нанесут удар по украинцам в декабре: самые опасные даты и что нельзя делать.
Как сообщала Politeka, затяжная магнитная буря будет мучить украинцев целую неделю: даты самых сильных ударов.
Также Politeka писала, что мощная магнитная буря затянется аж на неделю, озвучены опасные даты: что грозит украинцам.