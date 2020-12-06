Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал на очах у всіх пококетував зі своїм колегою, зіркою шоу "Танці з зірками" Тарасом Цимбалюком

Як пише Politeka.net, 26-річна актриса, яка полюбилася багатьом завдяки ролі Женьки в «Сватах», поділилася новим фото в своєму Instagram.

На ньому Кошмал показала себе крупним планом в зимовому образі: теплій в'язаній шапці і об'ємному шарфі. Актриса на фото задумливо дивиться кудись вдалину.

"Сонячні дні", - коротко підписала знімок Кошмал.

Цікаво, що на це фото звернув увагу відомий український актор Тарас Цимбалюк, який вирішив зав'язати з Кошмал цікавий діалог в коментарях.

"Скажіть будь ласка, це ви знімалися в блокбастері "Кошик для щастя"?",- поцікавився артист.

"Мій найбільш настирливий шанувальник", - кокетливо відповіла на його коментар Кошмал.

Тоді Цимбалюк пішов далі і написав, що хотів би роздобути розпис актриси.

"Тобто автографа на грудях недостатньо?",- відповіла Кошмал.

У свою чергу, Цимбалюк написав, що "він змився в душі через 7 місяців...дуже шкода".

Очевидно, що артисти просто жартують між собою, адже кожен з них має постійного партнера, проте таке миле листування нагадує повноцінний флірт.

Шанувальники Кошмал також відреагували на фото.

"Спасибі вам Анна Кошмал за ідеальну роль в серіалі Свати", "погляд у світле майбутнє 2021 року!", "Чудова актриса!!! Талановита, красива!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" в топі без ліфчика поманила жіночим шармом.

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