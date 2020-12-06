Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал на глазах у всех пококетничал со своим коллегой, звездой шоу «Танці з зірками» Тарасом Цымбалюком

Как пишет Politeka.net, 26-летняя актриса, которая полюбилась многим благодаря роли Женьки в «Сватах», поделилась новым фото в своем Инстаграм.

На нем Кошмал показала себя крупным планом в зимнем образе: теплой вязаной шапке и объемном шарфе. Актриса на фото задумчиво смотрит куда-то вдаль.

«Солнечные дни», - коротко подписала снимок Кошмал.

Любопытно, что на это фото обратил внимание известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который решил завязать с Кошмал интересный диалог в комментариях.

«Скажите пожалуйста, это Вы снимались в блокбастере «Корзинка для счастья»?», - поинтересовался артист.

«мой самый назойливый поклонник», - кокетливо ответила на его комментарий Кошмал.

Тогда Цымбалюк пошел дальше и написал, что хотел бы заполучить роспись актрисы.

«То есть автографа на груди недостаточно?», - ответила Кошмал.

В свою очередь, Цымбалюк написал, что «он смылся в душе через 7 месяцев...очень жаль».

Очевидно, что артисты просто шутят между собой, ведь каждый из них имеет постоянного партнера, однако такая милая переписка напоминает полноценный флирт.

Поклонники Кошмал также отреагировали на фото.

«Спасибо вам Анна Кошмал за идеальную роль в сериале Сваты», «Взгляд в Светлое будущее 2021 года!», «Замечательная актриса!!! Талантливая, красивая!», - пишут люди.

Напомним, Женька из "Сватов" в топе без лифчика поманила женским шармом.

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