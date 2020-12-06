Колишня солістка відомого російського гурту "Серебро" Ольга Серябкіна вразила фігурою в вигадливій сукні перед холодильником

Зірка поділилася кумедним постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, Серябкіна вирішила показати себе в простій домашній обстановці. На кадрах можна побачити, як вона стоїть перед розкритим холодильником і захоплено тягнеться до їжі.

Втім, незважаючи на те, що справа відбувається на кухні, одягнена співачка так, ніби щойно повернулася з червоної доріжки. На ній довге чорне плаття в обтяжку з відкритими боками і спиною. Таке вбрання не може не привертати увагу до фігури красуні.

Серябкіна запропонувала своїм шанувальникам придумати підпис до фото, і оригінальні варіанти від підписників не змусили себе чекати.

"Перший день після дієти", "Пожерябкіна", "заміж вийшла - можна жерти)", "коли влізла в плаття що купила на Новий рік і дієта скасовується", "1-е січня. Ранок", "чоловік спалив", "до новорічного столу готова", "жриця ночі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Оля показала фото, на яких позує в темних джинсах і тонкій білій майці з глибоким декольте.

Вона також розповіла про те, як розібрала гардероб. Співачка заявила, що для неї важливо не залишати у себе вдома непотрібний одяг.

Нагадаємо, екс-солістка "Срібло" млосно вигнулася в тоненькій маєчці, подражнивши областю декольте.

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