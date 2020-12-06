Бывшая солистка известной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина впечатлила фигурой в затейливом платье перед холодильником
Звезда поделилась забавным постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, Серябкина решила показать себя в простой домашней обстановке. На кадрах можно увидеть, как она стоит перед раскрытым холодильником и увлеченно тянется к еде.
Впрочем, несмотря на то, что дело происходит на кухне, одета певица так, будто только что вернулась с красной дорожки. На ней длинное черное платье в обтяжку с открытыми боками и спиной. Такой наряд не может не привлекать внимание к фигуре красотки.
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Серябкина предложила своим поклонникам придумать подпись к фото, и оригинальные варианты от подписчиков не заставили себя ждать.
«Первый день после диеты», «ПожеРябкина», «Замуж вышла - можно жрать)», «Когда влезла в платье что купила на новый год и диета отменяется», «1-е января. Утро», «Муж спалил», «К новогоднему столу готова», «Жрица ночи», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Оля показала фото, на которых позирует в темных джинсах и тонкой белой майке с глубоким декольте.
Она также рассказала о том, как разобрала гардероб. Певица заявила, что для нее важно не оставлять у себя дома ненужную одежду.
Напомним, экс-солистка "Серебро" томно выгнулась в тоненькой маечке, подразнив областью декольте.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре.
Также Politeka писала, что экс-"Серебро" в супер-откровенном декольте дала разгуляться фантазии: "Лазарева рядом не хватает".