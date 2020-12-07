Відома модель Міла Кузнєцова показала свій скарб з цікавого ракурсу

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в Instagram.

Кузнєцова відображена в сірій кофтині з гудзиками. Декольте у дівчини виявилося дуже великим, видно навіть краєчки чорного мереживного бюстгальтера. Пишний бюст прямо таки просився на свободу. Пікантності додав ракурс-фото зроблено трохи знизу, через що форми моделі здавалися ще більше.

Волосся Красуня на цей раз зібрала залишивши тільки чубок, яку акуратно поправляє.

"Ось задумалася, як же краще? Розпущене або пов'язане в пучок волосся? Кому як подобається?",- запитала вона у передплатників.

Відзначимо, що дівчина зазвичай з'являється з розпущеним волоссям. Фоловерам дуже сподобалася і нова зачіска.

"З пучком тобі дуже красиво 😍 😍 мені шалено подобається😊 💖", " красиво з підібраними😍», «в пучок просто вау, дуже красиво😍 тобі йде🔥», - пишуть в коментарях.

У той же час багато хто відзначив, що Кузнєцова хороша, як з розпущеним, так і з зібраними волоссям.

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