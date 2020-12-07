Известная модель Мила Кузнецова показала свое сокровище с интересного ракурса
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку модели в Инстаграм.
Кузнецова запечатлена в серой кофточке с пуговицами. Декольте у девушки оказалось очень большим, видно даже краешки черного кружевного бюстгальтера. Пышный бюст прямо таки просился на свободу. Пикантности добавил ракурс – фото сделано немного снизу, из-за чего формы модели казались еще больше.
Волосы красотка на этот раз собрала оставив только челку, которую аккуратно поправляет.
«Вот задумалась, как же лучше? Распущеные или связанные в пучек волосы? Кому как нравится?», - спросила она у подписчиков.
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Отметим, что девушка обычно появляется с распущенными волосами. Фолловерам очень понравилась и новая прическа.
«С пучком тебе очень красиво 😍😍 мне безумно нравится😊💖», «Красиво с подобраными😍», «В пучек просто вау, очень красиво😍 тебе идёт🔥», - пишут в комментариях.
В то же время многие отметили, что Кузнецова хороша, как с распущенными, так и с собранными волосами.
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