Известная модель Мила Кузнецова показала свое сокровище с интересного ракурса

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку модели в Инстаграм.

Кузнецова запечатлена в серой кофточке с пуговицами. Декольте у девушки оказалось очень большим, видно даже краешки черного кружевного бюстгальтера. Пышный бюст прямо таки просился на свободу. Пикантности добавил ракурс – фото сделано немного снизу, из-за чего формы модели казались еще больше.

Волосы красотка на этот раз собрала оставив только челку, которую аккуратно поправляет.

«Вот задумалась, как же лучше? Распущеные или связанные в пучек волосы? Кому как нравится?», - спросила она у подписчиков.

Отметим, что девушка обычно появляется с распущенными волосами. Фолловерам очень понравилась и новая прическа.

«С пучком тебе очень красиво 😍😍 мне безумно нравится😊💖», «Красиво с подобраными😍», «В пучек просто вау, очень красиво😍 тебе идёт🔥», - пишут в комментариях.

В то же время многие отметили, что Кузнецова хороша, как с распущенными, так и с собранными волосами.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста оттянула рубашку, засветив «дыньки» крупным планом

Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером вскружила голову «сладостями» в декольте

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером вскружила голову «сладостями» в декольте