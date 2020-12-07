Відома українська співачка Оля Полякова знає, як дивувати своїх фанатів

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Так, співачка поділилася у своєму мікроблозі знімками з нового ефіру популярного шоу "Маска".

Перед шанувальниками Оля Полякова постала в новому образі-волосся співачка зібрала в хвіст, одягла коротке чорно-біле плаття і для участі в шоу вирішила відмовитися від занадто зухвалого макіяжу.

Більш того, на одному зі знімків Оля Полякова грайливо пограла язичком, намагаючись загравати зі своїми фанатами.

Таке перевтілення припало до душі соцмережам і вони відзначили, що тепер Оля Полякова стала схоже на свою колегу по сцені Надю Дорофєєву, яка почала сольну кар'єру.

"Ляля", "на Дорофєєву схожа", "тут взагалі 23 роки", " візажисти круті! Така красива Оля! Прям лялечка Барбі! Зовсім інша Оля", "найкраща", "як українська Барбі", " на 18 років молодша !! От якби медицина могла б так зробити, то я тільки за, за такий апгрейт", "дуже крутий майкап, Чудо", "Мега-дівчина", - написали вони під публікацією.

До цього ми розповідали, що відома українська співачка Ольга Полякова похвалилася своїми ранковими круасанами

Так, Полякова виклала в сторіс відео, на якому хвалиться круасанами. Їх знаменита красуня спекла сама. На відео вона дістає французький десерт з духовки і посміхається.

Нагадавши, Помолоділу Полякову переплутали зі старшою донькою

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