Такой певицу давно не видели

Известная украинская певица Оля Полякова знает, как удивлять своих фанатов

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Так, певица поделилась в своем микроблоге снимками с нового эфира популярного шоу "Маска".

Перед поклонниками Оля Полякова предстала в новом образе - волосы певица собрала в хвост, надела короткое черно-белое платье и для участия в шоу решила отказаться от слишком вызывающего макияжа.

Более того, на одном из снимков Оля Полякова игриво поиграла язычком, пытаясь заигрывать со своими фанатами.

Такое перевоплощение пришлось по душе соцсетям и они отметили, что теперь Оля Полякова стала похоже на свою коллегу по сцене Надю Дорофееву, которая начала сольную карьеру.

"Ляля", "На Дорофееву похожа", "Здесь вообще 23 года", "Визажисты крутые! Такая красивенная Оля! Прям куколка Барби! Совершенно другая Оля", "Самая лучшая", "Как украинская барби", "На 18 лет моложе !! Вот если бы медицина могла бы так сделать ,то я только за, за такой апгрейт", "Очень крутой майкап, загляденье", "Мега-девушка", - написали они под публикацией.

До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Ольга Полякова похвасталась своими утренними круассанами

Так, Полякова выложила в сторис видео, на котором хвастается круассанами. Их знаменитая красотка испекла сама. На видео она достает французский десерт из духовки и улыбается.

Напомним, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой

Как сообщала Politeka, несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать.