Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець приємно здивувала своїх шанувальників

Нова пубілкація з'явилася в особистому Instagram-акаунті іншої зірки "Квартал 95" Ірини Сопонару.

Так, популярну актрису "застукали" в компанії Ірини Сопонару і відомого музиканта Монатіка.

Спільне фото в чорно-білому форматі було зроблено в одній з гримерок Жовтневого центру, де, мабуть, проходили чергові зйомки за участю зірок українського шоу-бізнесу.

"РитмоLOVE", - підписала Ірина Сопонару знімок з Оленою Кравець і Монатіком.

Публікація припала до душі шанувальникам і за одну годину вони залишили майже 2500 лайків.

"Ви супер"," вдалого понеділка"," з сьомим днем зими"," перша", - написали деякі фанати під знімком.

Раніше ми розповідали, як Олена Кравець заінтригувала оголеними ногами в гримерці "Квартал 95".

На новому фото актриса ніби визирає з гримерки. При цьому на задньому плані видно силуети дівчат, але вони сильно розмиті і дізнатися неможливо.

"Якщо подивитеся завтра наш новий випуск-дізнаєтеся, чиї це ніжки на задньому плані", - написала артистка під знімком, який сподобався фанатам.

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Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.