Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець приємно здивувала своїх шанувальників
Нова пубілкація з'явилася в особистому Instagram-акаунті іншої зірки "Квартал 95" Ірини Сопонару.
Так, популярну актрису "застукали" в компанії Ірини Сопонару і відомого музиканта Монатіка.
Спільне фото в чорно-білому форматі було зроблено в одній з гримерок Жовтневого центру, де, мабуть, проходили чергові зйомки за участю зірок українського шоу-бізнесу.
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"РитмоLOVE", - підписала Ірина Сопонару знімок з Оленою Кравець і Монатіком.
Публікація припала до душі шанувальникам і за одну годину вони залишили майже 2500 лайків.
"Ви супер"," вдалого понеділка"," з сьомим днем зими"," перша", - написали деякі фанати під знімком.
Раніше ми розповідали, як Олена Кравець заінтригувала оголеними ногами в гримерці "Квартал 95".
На новому фото актриса ніби визирає з гримерки. При цьому на задньому плані видно силуети дівчат, але вони сильно розмиті і дізнатися неможливо.
"Якщо подивитеся завтра наш новий випуск-дізнаєтеся, чиї це ніжки на задньому плані", - написала артистка під знімком, який сподобався фанатам.
Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" раптово стала виглядати на 40 років
Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з "Квартал 95" змусив Олену Кравець завмерти від подиву.
Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.