Відома модель Леоніла Гузь, яка в 2018 завоювала титул Міс Україна, показала себе в ніжному образі

На фото Леоніла позує крупним планом. Красуня дивиться в об'єктив камери, а на руці можна побачити метелика. Цей кадр продовження фотосесії, на якій Гузь була без одягу і білизни. Дівчина прикривалася тільки прозорою тканиною, щоб не світити найпікантнішими місцями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "ідеально", " Дівчина, я всю дорогу вами милуюся. Побачив і про всі свої проблеми забув, хочу вас за це подякувати", "" в її очах була сила серця. "- Шарль Бодлер", "Прекрасна метелик", " Чарівна!", "Така дитинко", "Твої очі такі зачаровують, просто красиві", " в її ангельських очах трохи диявола. Вона трохи рай з дикою стороною", "Здрастуйте, виглядаєте чарівно".

Повідомлялося, що модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", спокусила виглядом у піджаку на голе тіло.

Гузь була одягнена в білі джинси, які вона грайливо розстебнула на поясі. Джинси були заправлені в грубі черевики, які додали образу особливого шарму. Зверху на Гузь був надітий піджак, який ледь прикрив оголені груди красуні.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь прикрилася прозорими простирадлами, втілюючи найпотаємніші мрії

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