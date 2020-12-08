Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 завоевала титул Мисс Украина, показала себя в нежном образе

На фото Леонила позирует крупным планом. Красотка смотрит в объектив камеры, а на руке можно увидеть бабочку. Этот кадр продолжение фотосессии, на которой Гузь была без одежды и белья. Девушка прикрывалась только прозрачной тканью, чтобы не светить самыми пикантными местами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Идеально", "Девушка, я всю дорогу Вами любуюсь. Увидел и про все свои проблемы забыл, хочу Вас за это поблагодарить", "«В ее глазах была сила сердца. »- Шарль Бодлер", "Прекрасная бабочка", "Очаровательная!", "Такая детка", "Твои глаза такие завораживающие, просто красивые", "В ее ангельских глазах немного дьявола. Она немного рай с дикой стороной", "Здравствуйте, выглядите очаровательно".

Сообщалось, что модель Леонила Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина 2018", соблазнила видом в пиджаке на голое тело.

Гузь была одета в белые джинсы, которые она игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые добавили образу особого шарма. Сверху на Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь прикрылась прозрачными простынями, воплощая самые сокровенные мечты

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