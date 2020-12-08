Відома актриса Анастасія Задорожна, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе на радість фанатів

На фото Анастасія позує в кофті і штанях. Красуня сидить біля панорамного вікна, поки її обіймала кохана людина. Пара виглядала ніжно і щасливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Щастя вам"," красуня"," щастя і любові"," щастя і багато любові", "як би сказав Леонід Якубович:"...і дай вам Бог".

Повідомлялося, що актриса фільмів студії "Квартал 95" Анастасія Задорожна показала, що зробило її щасливою.

35-річна зірка знайшла нове покликання і похвалилася важливим досягненням. Вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото з чорно-білим собакою, яку ніжно підняла на руки і приобняла. Анастасія Задорожна заплющила очі і висловила своє задоволення променистою посмішкою.

Ми писали, що зірка фільмів студії «Квартал 95» Анастасія Задорожна похвалилася розкішною фігурою в строгому вбранні.

Так, красуня позує на вікні, спершись на ручку. Піджак знаменитість вирішила розкрити, оголивши точену фігуру в діловому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, нагадаємо, зірка фільмів "Квартал 95" в прозорій сукні плюхнулася на землю

Також Politeka писала, що зірка фільмів " Квартал 95» розкрила куртку і випробувала публіку на міцність

А ще Politeka повідомляла, що зірка фільмів "Квартал 95" показала майстерність спокуси в обтягуючих лосинах



