Известная актриса Анастасия Задорожная, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя на радость фанатов

На фото Анастасия позирует в кофте и штанах. Красотка сидит у панорамного окна, пока ее обнимал любимый человек. Пара выглядела нежно и счастливо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Счастья вам", "Красотка", "Счастья и любви", "счастья и много любви", "Как бы сказал Леонид Якубович: "...и дай вам Бог".

Сообщалось, что актриса фильмов студии "Квартал 95" Анастасия Задорожная показала, что сделало ее счастливой.

35-летняя звезда нашла новое призвание и похвасталась важным достижением. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото с черно-белой собакой, которую нежно подняла на руки и приобняла. Анастасия Задорожная зажмурила глаза и выразила свое удовольствие лучезарной улыбкой.

Мы писали, что звезда фильмов студии «Квартал 95» Анастасия Задорожная похвасталась роскошной фигурой в строгом наряде.

Так, красотка позирует на окне, облокотившись на ручку. Пиджак знаменитость решила распахнуть, обнажив точеную фигуру в деловом наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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