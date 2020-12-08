Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе на радість фанатів

На фото Чехова позує в червоному Леопарді. Красуня сиділа на піску і хвалилася видом в Дубаї. Волосся у дівчини були розпущеними, а образ Анфіса доповнила невеликим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пам'ять Моя коротка...

на образи та інші тертя.

Я без оглядки назад прокладаю свої маршрути.

У наших пісочних годинниках закінчується час.

Слухаю шурхіт піщинок останньої хвилини", - написала зірка.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасні слова! Моя пам'ять теж коротка. І сон короткий", " прекрасні вірші!!!! І ви теж!!!", "Шикарні фото і вірші, ваша душа дуже точна натура"," Дивіться, щоб пісочок туди не засипався", " красивий, червоний пейзаж в Дубай!) ", "Крамськой. Ісус в пустелі".

Ми писали, що телеведуча Анфіса Чехова викликала ажіотаж яскравим фото і не менш яскравим визнанням.

Томна Анфіса в короткому синьому платті з блискітками розкинулася на софі, витягнувши вперед довжелезні ніжки в туфлях на високих підборах. В руках красуня тримала келих, мабуть, з якимось міцним напоєм.

Поруч на журнальному столику і на підлозі красувалися шикарні букети квітів.

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