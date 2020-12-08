Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя на радость фанатов

На фото Чехова позирует в красном леопарде. Красотка сидела на песке и хвасталась видом в Дубае. Волосы у девушки были распущенными, а образ Анфиса дополнила небольшим мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Память моя коротка...

на обиды и прочие трения.

Я без оглядки назад пролагаю свои маршруты.

В наших песочных часах истекает время.

Слушаю шорох песчинок последней минуты", - написала звезда.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасные слова! Моя память тоже коротка. И сон короток", "Прекрасные стихи!!!! И Вы тоже!!!", "Шикарные фото и стихи ,ваша душа очень точная натура", "Смотрите, чтобы песочек туда не засыпался", "Красивый, красный пейзаж в Дубай!)", "Крамской. Иисус в пустыне".

Мы писали, что телеведущая Анфиса Чехова вызвала ажиотаж ярким фото и не менее ярким признанием.

Томная Анфиса в коротком синем платье с блестками раскинулась на софе, вытянув вперед длиннющие ножки в туфлях на высоком каблуке. В руках красотка держала бокал, видимо, с каким-то крепким напитком.

Рядом на журнальном столике и на полу красовались шикарные букеты цветов.

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