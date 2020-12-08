Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя на радость фанатов
На фото Чехова позирует в красном леопарде. Красотка сидела на песке и хвасталась видом в Дубае. Волосы у девушки были распущенными, а образ Анфиса дополнила небольшим мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Память моя коротка...
на обиды и прочие трения.
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Я без оглядки назад пролагаю свои маршруты.
В наших песочных часах истекает время.
Слушаю шорох песчинок последней минуты", - написала звезда.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасные слова! Моя память тоже коротка. И сон короток", "Прекрасные стихи!!!! И Вы тоже!!!", "Шикарные фото и стихи ,ваша душа очень точная натура", "Смотрите, чтобы песочек туда не засыпался", "Красивый, красный пейзаж в Дубай!)", "Крамской. Иисус в пустыне".
Мы писали, что телеведущая Анфиса Чехова вызвала ажиотаж ярким фото и не менее ярким признанием.
Томная Анфиса в коротком синем платье с блестками раскинулась на софе, вытянув вперед длиннющие ножки в туфлях на высоком каблуке. В руках красотка держала бокал, видимо, с каким-то крепким напитком.
Рядом на журнальном столике и на полу красовались шикарные букеты цветов.
Напомним, соблазнительная Чехова покорила пухлыми формами, выпирающими из декольте купальника
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