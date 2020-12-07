Ціни на блакитне паливо для населення можуть знизитися за умови, якщо в Україні запрацює біржа газу

Таку думку озвучив експерт Геннадій Рябцев, пише Gazeta.ua.

Населення не може платити за нижчими цінами на газ, оскільки сьогодні розцінки на паливо прив'язані до паритету імпорту.

"Якби в Україні працювала газова біржа, на якій би продавали половину споживаного ресурсу, тоді її котирування стали б точкою відліку цін для всіх споживачів. А у нас ціни прив'язані до котирувань, які формуються на нідерландському газовому хабі TTF», - запевняє експерт з енергетичних питань.

Рябцев додав, що в постійній зміні цін зацікавлені спекулянти, які також заробляють на ринку газу.

«Але ми прив'язалися до цих хабів. Там торгують не тільки виробники газу-тобто ті, хто його видобуває. І купують не тільки споживачі. У хабах працюють спекулянти, які перепродують газ ... ці спекулянти зацікавлені, щоб в газових хабах ціна постійно змінювалася і в якомога більшому діапазоні!",- продовжив аналітик у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Геннадій Рябцев заявив, що прив'язка до цих хабів призводить до того, що Україна імпортує разом з газом інфляцію, спекуляцію і девальвацію валюти.

Також ми раніше розповідали, що Грудень стане останнім місяцем «cтарої» абонплати на газ, так як з січня цей показник перерахують з урахуванням оновлених обсягів споживання.

З початку 2021 року розмір абонплати буде вираховуватися з обсягу газу, використаного з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го.

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