Цены на голубое топливо для населения могут понизиться при условии, если в Украине заработает биржа газа

Такое мнение озвучил эксперт Геннадий Рябцев, пишет Gazeta.ua.

Население не может платить по более низким ценам на газ, поскольку сегодня расценки на топливо привязаны к паритету импорта.

«Если бы в Украине работала газовая биржа, на которой бы продавали половину потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой отсчета цен для всех потребителей. А у нас цены привязаны к котировкам, которые формируются на нидерландском газовом хабе TTF», - уверяет эксперт по энергетическим вопросам.

Рябцев добавил, что в постоянном изменении цен заинтересованы спекулянты, которые также зарабатывают на рынке газа.

«Но мы привязались к этим хабам. Там торгуют не только производители газа - то есть те, кто его добывает. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, которые перепродают газ… Эти спекулянты заинтересованы, чтобы в газовых хабах цена постоянно менялась и в как можно большем диапазоне!", - продолжил аналитик в общении с журналистами.

Подытоживая, Геннадий Рябцев заявил, что привязка к этим хабам приводит к тому, что Украина импортирует вместе с газом инфляцию, спекуляцию и девальвацию валюты.

Также мы ранее рассказывали, что декабрь станет последним месяцем «старой» абонплаты на газ, так как с января этот показатель пересчитают с учетом обновленных объемов потребления.

С начала 2021 года размер абонплаты будет высчитываться из объема газа, использованного с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

Напомним, газ и электрику для населения оплатит власть, заявление премьера

Как сообщала Politeka, тарифы на газ резко возрастут, кому приготовиться к новым цифрам в платежках

Также Politeka писала, что масштабное отключение газа, кого из украинцев беда обойдет стороной