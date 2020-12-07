Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала на пляжі сміливу фотосесію в чорному бікіні
Пишнотіла модель намагається привернути увагу до себе всіма доступними способами. Вона рекламує білизну і купальники, з'являючись в них на пляжі. Також влаштовує сміливі фотосесії у відкритому одязі і часто представляє бренди, що продають спортивні костюми.
Завдяки незвичайним формам в поєднанні з тонкою талією, Квітко змогла домогтися популярності в соціальній мережі Instagram. Як видно на одному з яскравих кадрів, який опублікували на фан-сторінці, дівчині є чим похвалитися.
При цьому в чорному міні-бікіні Анастасія змогла в черговий раз підкреслити відразу і сідниці, і груди. Модель повернулася боком і відразу отримала сотні компліментів:
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"Всі природні або штучні форми?; Вау, боже, подарунок; ви радуєте всіх нас 😍❤️; ак я знаю ти такий соковитий і смачний чоловік, спасибі; яка картинка; Ваше тіло приголомшливе, воно ідеально 🔥; Lo mas heemoso de este mundo mamasita 😍; навіть нам незручно 🔥; у тебе красиве тіло, Анастасія ❤️❤».
Дівчина щодня ділиться неоднозначними фото, на яких виглядає дуже пікантно, адже практично завжди позує в бікіні або непристойних сукнях.
Так як Квітко вважає, що вона навіть краще, ніж Кім Кардашьян, з якою її часто порівнюють, користувачі Instagram нерідко критикують дівчину і навіть висміюють за очевидну пластику через непропорційні форми. Але саму Анастасію це не хвилює, вона заявляє, що не користувалася послугами хірурга навіть незважаючи на те, що її кадри з підліткового віку говорять про зворотне.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
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