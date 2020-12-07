Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила на пляже смелую фотосессию в черном бикини

Пышнотелая модель старается привлечь внимание к себе всеми доступными способами. Она рекламирует белье и купальники, появляясь в них на пляже. Также устраивает смелые фотосессии в открытой одежде и часто представляет бренды, продающие спортивные костюмы.

Благодаря необычным формам в сочетании с тонкой талией, Квитко смогла добиться популярности в социальной сети Инстаграм. Как видно на одном из ярких кадров, который опубликовали на фан-странице, девушке есть чем похвастаться.

При этом в черном мини-бикини Анастасия смогла в очередной раз подчеркнуть сразу и ягодицы, и грудь. Модель повернулась боком и сразу получила сотни комплиментов:

«Все природные дорогие или искусственные формы?; Вау, боже, подарок; вы радуете всех нас 😍❤️; ак я знаю ты такой сочный и вкусный человек, спасибо; Какая картинка; Ваше тело потрясающее, оно идеально 🔥; Lo mas heemoso de este mundo mamasita 😍; даже нам неудобно 🔥; У тебя красивое тело, анастасия ❤️❤».

Девушка каждый день делится неоднозначными фото, на которых выглядит очень пикантно, ведь практически всегда позирует в бикини или непристойных платьях.

Так как Квитко считает, что она даже лучше, чем Ким Кардашьян, с которой ее часто сравнивают, пользователи Инстаграм нередко критикуют девушку и даже высмеивают за очевидную пластику из-за непропорциональных форм. Но саму Анастасию это не волнует, она заявляет, что не пользовалась услугами хирурга даже несмотря на то, что ее кадры из подросткового возраста говорят об обратном.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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