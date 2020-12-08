54-річна українська актриса Ольга Сумська вразила нев'янучою красою
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, яке викликало бурхливу реакцію.
Відома українська "Роксолана" зображена з макіяжем і розкішною зачіскою зі злегка завитими локонами. Погляд актриси роблю ще більш виразним темні і світлі тіні. А легку посмішку підкреслює помада ніжного відтінку.
Сумська позує в рожевому вбранні з вишивкою. Образ доповнюють намиста в традиційному українському стилі.
Артистка вразила користувачів мережі своєю красою, яка не блякне з роками.
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"Ви неймовірна», «Богиня краси», «Очаровашка», «неймовірна», «красуня», «Оля, ви чарівна красуня», «ви неймовірно красива, сил вам», «як завжди прекрасна», «найкрасивіша жінка», «Чарівна леді», «Магічний погляд прекрасної леді», «Прекрасна Краса», "Оленька красуня", - пишуть в коментарях.
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