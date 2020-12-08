54-летняя украинская актриса Ольга Сумская восхитила неувядающей красотой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию.

Известная украинская "Роксолана" запечатлена с макияжем и роскошной прической со слегка завитыми локонами. Взгляд актрисы делаю еще более выразительным темные и светлые тени. А легкую улыбку подчеркивает помада нежного оттенка.

Сумская позирует в розовом наряде с вышивкой. Образ дополняют бусы в традиционном украинском стиле.

Артистка поразила пользователей Сети своей красотой, которая не блекнет с годами.

«Вы невероятная», «Богиня красоты», «Очаровашка», «Невероятная», «Красотка», «Оля, вы волшебная красавица», «Вы невероятно красивая, сил вам», «Как всегда прекрасная», «Самая красива женщина», «Очаровательная леди», «Магический взгляд прекрасной леди», «Прекрасная красота», «Оленька красавица», - пишут в комментариях.

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

А еще Politeka писала, что растрепанная Ольга Сумская в коже взбудоражила образом из "Мастера и Маргариты": "Покраснела и...".

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская в вышиванке впечатлила внешностью на съемках: "Пусть все украинские женщины...".