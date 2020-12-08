54-летняя украинская актриса Ольга Сумская восхитила неувядающей красотой
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию.
Известная украинская "Роксолана" запечатлена с макияжем и роскошной прической со слегка завитыми локонами. Взгляд актрисы делаю еще более выразительным темные и светлые тени. А легкую улыбку подчеркивает помада нежного оттенка.
Сумская позирует в розовом наряде с вышивкой. Образ дополняют бусы в традиционном украинском стиле.
Артистка поразила пользователей Сети своей красотой, которая не блекнет с годами.
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«Вы невероятная», «Богиня красоты», «Очаровашка», «Невероятная», «Красотка», «Оля, вы волшебная красавица», «Вы невероятно красивая, сил вам», «Как всегда прекрасная», «Самая красива женщина», «Очаровательная леди», «Магический взгляд прекрасной леди», «Прекрасная красота», «Оленька красавица», - пишут в комментариях.
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