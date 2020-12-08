Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала засмаглі форми в одній білій білизні

Популярна модель, яка раніше працювала офіціанткою і змінила безліч підробітків, тепер радує новими фото чи не кожен день. Дівчина прославилася після того, як почала показувати перші фото з вдалої професійної фотосесії для білизни в мережі Instagram.

Набираючи популярність, Ебі почала зніматися для обкладинок чоловічих журналів і рекламувати домашній одяг і нижню білизну від відомих брендів онлайн. Завдяки цьому свій профіль в Instagram Ретчфорд зробила за короткий термін таким же популярним, як у фітнес-моделей Ани Чері або Лексі Кай.

На фан-акаунті нещодавно представили яскравий знімок з молодою брюнеткою, що виставила свої достоїнства в білизні з тонких стрічок білого кольору. Прогнувшись і засвітивши бюст, вона отримала багато компліментів:

"Обидві форми супер гарячі і чудові; Красиво😍 🔥; проста Романтика😍 🖤 💋; Малятко, спасибі за вигляд😘 😘 😘; шикарна леді, якби ви знали!; Номер один 🐆; Bomboncito👅🔥; мені подобається ваша сміливість😍💖; Два 👏; Чудово ❤; Чудово 💞; Обидва 👍😍; Обожнюю цю посадку 🔥; 😘Дуже красиво💋; Боже, звідки у тебе нижню білизну?».

Кожне нове фото моделі бурхливо обговорюють в мережі, при цьому сама зірка не реагує на критику і продовжує показувати сміливі кадри в жарких образах. Справа в тому, що Ебі переважно рекламує нижню білизну і Піжами, тому не приховує тіло на фото.

При цьому дівчина не роздягається занадто сильно і завжди прикриває бюст і сідниці, де потрібна цензура. Як видно на особистому Селфі зірки, іноді вона з'являється і в бунтарських образах. Леопардовий бікіні в поєднанні з яскравим макіяжем, мінімумом деталей і розпущеним локонами створили повноцінний образ знаменитості для чергової зйомки.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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