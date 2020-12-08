Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала загорелые формы в одном белом белье

Популярная модель, ранее работавшая официанткой и сменившая множество подработок, теперь радует новыми фото едва ли не каждый день. Девушка прославилась после того, как начала показывать первые фото из удачной профессиональной фотосессии для белья в сети Инстаграм.

Набирая популярность, Эби начала сниматься для обложек мужских журналов и рекламировать домашнюю одежду и нижнее белье от известных брендов онлайн. Благодаря этому свой профиль в Инстаграм Рэтчфорд сделала за короткий срок таким же популярным, как у фитнес-моделей Аны Чери или Лекси Кай.

На фан-аккаунте недавно представили яркий снимок с молодой брюнеткой, выставившей свои достоинства в белье из тонких лент белого цвета. Прогнувшись и засветив бюст, она получила много комплиментов:

«Обе формы супер горячие и великолепные; Красиво 😍🔥; простая романтика прогиб на всю спину🖤💋; малышка, спасибо за вид😘😘😘; Шикарная леди, если бы вы знали!; Номер один 🐆; Bomboncito👅🔥; мне нравится ваша смелость😍💖; Два 👏; Великолепно ❤; Великолепно 💞; Оба 👍😍; Обожаю эту посадку 🔥; 😘Очень красиво💋; Боже, откуда у тебя нижнее белье?».

Каждое новое фото модели бурно обсуждают в сети, при этом сама звезда не реагирует на критику и продолжает показывать смелые кадры в жарких образах. Дело в том, что Эби преимущественно рекламирует нижнее белье и пижамы, поэтому не скрывает тело на фото.

При этом девушка не раздевается слишком сильно и всегда прикрывает бюст и ягодицы, где нужна цензура. Как видно на личном селфи звезды, иногда она появляется и в бунтарских образах. Леопардовый бикини в сочетании с ярким макияжем, минимумом деталей и распущенными локонами создали полноценный образ знаменитости для очередной съемки.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"