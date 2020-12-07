Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі

На фото Кайлі позує в леопардовому костюмі. Красуня стояла в лісі серед дерев і снігу. Зірка одягла зверху курточку леопардового забарвлення і капюшон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Я просто не згоден бути з тобою через Тревіса Бі Бі, ти це знаєш, вірно", "Королева Кайлі" ," так сумно, будь ласка, підбадьори мене", "але є ще Кіпр", "Тигриця Сходу", "це наряд для мене вогонь", "це нагадує мені вчителя, але я пам'ятаю".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнес-леді Кайлі Дженнер здивувала фанатів витівкою під час прогулянки в лісі.

Так, модель позує під час прогулянки по лісі, вирішивши подражнити шанувальників апетитними формами. Для цього Дженнер розстебнула курточку і чорний комбінезон, завдяки чому в кадр потрапило явно зайве.

Ми писали, що американська модель Кайлі Дженнер вразила бездоганними формами, якими помірялася з Кім Кардашьян.

"Щасливе п'ятиріччя ... ви можете повірити, що минуло вже стільки років?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Кайлі позує поруч з Кім Кардашьян, примірявши мікроскопічний топ і білизну.

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