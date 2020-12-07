Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе

На фото Кайли позирует в леопардовом костюме. Красотка стоялаа в лесу среди деревьев и снега. Звезда надела сверху курточку леопардовой расцветки и капюшон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Я просто не согласен быть с тобой из-за Трэвиса Би Би, ты это знаешь, верно", "Королева Кайли", "Так грустно, пожалуйста, подбодри меня", "Но есть еще Кипр", "Тигрица востока", "Это наряд для меня огонь", "это напоминает мне учителя, но я помню".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер удивила фанатов выходкой во время прогулки в лесу.

Так, модель позирует во время прогулки по лесу, решив подразнить поклонников аппетитными формами. Для этого Дженнер расстегнула курточку и черный комбинезон, благодаря чему в кадр попало явно лишнее.

Мы писали, что американская модель Кайли Дженнер впечатлила безупречными формами, которыми померилась с Ким Кардашьян.

«Счастливое пятилетие…вы можете поверить, что прошло уже столько лет?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Кайли позирует рядом с Ким Кардашьян, примеряв микроскопический топ и белье.

Напомним, знойная Кайли Дженнер "утеплилась" к Рождеству, но забыла прикрыть одну деталь

А еще Politeka писала, что знойная Кайли Дженнер потянула за веревочки трусиков, подразнив небывалым соблазном

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян едва прикрыла пышные формы странным платьем, забыв о белье



