Що підготували в Кабміні

Українцям розповіли, які їх чекатимуть обмеження після оголошення тотального локдауну

Про це пише ТСН.

Експеримент з карантином вихідного дня не задовольнив МОЗ, тому тотальний локдаун слід очікувати вже на початку 2021 року.

В рамках тотального локдауну, який введуть, швидше за все на 21 день, не буде заборонена робота транспорту, залізниць і авіасполучення. Можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.

Під заборону потрапить робота ТРЦ, фітнес-центрів, дитячих садків, шкіл, ресторанів (тільки на винос/доставку) та інших розважальних установженій.

Про необхідність введення тотального локдауну вже раніше заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз центральна влада з мерами міст і керівниками ОДА обговорюють можливі обмеження, а повний список заборон буде опублікований вже 9 грудня за результатами засідання Кабінету Міністрів.

Раніше ми розповідали, що в Україні за останню добу 8641 нових випадків зараження китайським вірусом. Жертвами вірусу стали 145 українців, а побороти хворобу змогли 5123 людини.

Таким чином, в Україні станом на 7 грудня офіційно підтверджено 821947 випадків зараження китайським вірусом.

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