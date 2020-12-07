Что уготовили в Кабмине

Украинцам рассказали, какие их будут ожидать ограничения после объявления тотального локдауна

Об этом пишет ТСН.

Эксперимент с карантином выходного дня не удовлетворил МОЗ, поэтому тотальный локдаун следует ожидать уже в начале 2021 года.

В рамках тотального локдауна, который введут, скорее всего на 21 день, не будет запрещена работа транспорта, железных дорог и авиасообщения. Возможно будут работать горнолыжные курорты, гостиницы и церкви.

Под запрет попадет работа ТРЦ, фитнес-центров, детских садиков, школ, ресторанов (только на вынос/доставку) и других развлекательных учрежджений.

О необходимости введения тотального локдауна уже ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас центральная власть с мэрами городов и руководителями ОГА обсуждают возможные ограничения, а полный список запретов будет опубликован уже 9 декабря по результатам заседания Кабинета министров.

Ранее мы рассказывали, что в Украине за последние сутки 8641 новых случаев заражения китайским вирусом. Жертвами вируса стали 145 украинцев, а побороть болезнь смогли 5123 человека.

Таким образом, в Украине по состоянию на 7 декабря официально подтверждено 821947 случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

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