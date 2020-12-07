Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний образ Барбі на відпочинку

Нещодавно прославилася модель з ефектною зовнішністю продовжує інтригувати образами на відпочинку. Дівчина вирішила вести соціальні мережі досить активно і, на відміну від інших альтернативних і фітнес-моделей, не показувати постановочні кадри.

Гюль рекламує одяг тільки в "живій обстановці". Дівчина з'являється на заходах, в ресторанах і навіть на відпочинку в одязі, яку повинна представляти. Саме тому всі фото Бахарі так популярні – модель не повторюється в нарядах і кожен раз відвідує заклади в чомусь новому.

Образ типової ляльки Барбі у вузькій сукні з яскраво-рожевого латексу не залишив шанувальників байдужими. Гюль доповнила цибулю макіяжем з акцентом на губи, тому шанувальники не встояли:

"Дуже приголомшливо і по-справжньому красиво; Красиво 💋; як прекрасно; Королева😍 надлишок пристрасті😍❤️; це пряма Романтика♥☺; відмінний латекс; чудове і дивовижне тіло плюс сяюча Краса. З Лівану так тебе люблю; дивно!; люблю твій наряд😍; яке приголомшливе видовище😍; Так приголомшливо 😍 ми будемо раді попрацювати з вами, дай нам 👙 💌 Я думав, що це ти на секунду @suly_lv».

Ми також писали, що Гюль заради слави зробила губи, набрала вагу і навіть змінила імідж, тепер її все частіше порівнюють з популярною моделлю Кім Кардашьян.

На фан-акаунтах Бахарі публікують також кращі образи зірки, які вона показує зазвичай вдома або ж під час відпочинку в ресторані, барі. Цього разу Гюль позувала в золотистій сукні з брудно-бежевим відтінком. Міні-наряд виявився досить пікантним завдяки глибокому декольте і приспущеним рукавам.

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